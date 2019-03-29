Псковский драмтеатр проводит кастинг для нового спектакля

15:20, 29 марта 2019, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина проводит кастинг для нового спектакля «Очень громкая премьера». Смотр талантов состоится 3 апреля в 18:00 в Медиахолле театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Премьера спектакля состоится 11 апреля.

В театре ждут девушек 18-30 лет (типаж «современная девушка блогер, инстагерл»); мужчин 30-40 лет (типаж «мачо, коварный обольститель»); девушек 25-35 лет (типаж «простая русская девчонка»); мужчин 30-40 лет (типаж «рефлексирующий интеллигент).

Процесс кастинга будет снят на видео, и самые интересные работы будут включены в спектакль. Подписание соглашения на съемку и дальнейший показ – обязательные условия.

Заявки с указанием Ф. И. О., контактного телефона, электронной почты, возраста и типажа присылать по адресу: stas.batareykin@yandex.ru и press@drampush.ru.