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Общество

Дополнительный поезд из Петербурга в Великие Луки запустят на майские праздники

Из Санкт-Петербурга в Великие Луки запустят дополнительный поезд на майские праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Кроме того, из Петербурга дополнительные поезда пойдут в Брянск, Казань, Ижевск, Волгоград, Ярославль, Орёл, Курск, Осташков, из Москвы – в Санкт-Петербург, Хельсинки, Мурманск, Калининград. 

В целом в период повышенного спроса на поездки в предстоящие майские праздники Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» назначит 95 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.

Пиковые даты выезда пассажиров ожидаются с 30 апреля по 6 мая наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на период с 8 по 12 мая.

В случае повышенного спроса на поездки может быть увеличено количество дополнительных поездов, либо дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Подробную информацию о графике движения поездов, наличии мест и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Билеты на поезда по мере их назначения можно приобрести в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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