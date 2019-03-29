Григорий Гуров: Росмолодежь активно сотрудничает с Псковской областью

15:04, 29 марта 2019, ПАИ

Росмолодежь активно сотрудничает с молодежью Псковской области. Об этом заявил на встрече с активом региона начальником Управления молодежных проектов и программ ведомства Григорий Гуров, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Он подчеркнул, что у Росмолодежи «большой грантовый фонд» и призвал всех собравшихся регулярно заходить на сайт «Росмолгрант». «После него не написать грант просто невозможно», - заверил он.

«Наша задача - показать совместную работу. Все возможности, чтобы эту работу поддержать, со стороны Росмолодежи будут», - добавила, в свою очередь, руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.