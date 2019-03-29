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Общество

Проект Национальной студенческой лиги вузов представили псковским молодежным активистам

Проект Национальной студенческой лиги вузов представил активистам Псковской области директор ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает со встречи псковской молодежи с начальником Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Григорием Гуровым.

Алексей Любцов рассказал, что с 2019 года будет внедряться новый подход к Национальной студенческой лиге вузов. «Многие из вас слышали, что она в прошлом году запущена, поставлены определенные задачи. На сегодняшний момент мы предприняли четкую попытку модернизировать это движение, чтобы сделать его нужным и практичным для студентов России», - отметил он.

«Чтобы не наступать на грабли,  которые в прошлом году, конечно, были, нам необходимо мнение, студентов, молодежи, экспертов, профессорско-преподавательского состава», - добавил руководитель Ресурсного молодежного центра. 

Он отметил, что с конца апреля до конца июня состоится «роадшоу» в 45 вузах страны, в рамках которого будет презентоваться Лига. Также будет запущено специальное мобильное приложение.

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