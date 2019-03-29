Проект Национальной студенческой лиги вузов представили псковским молодежным активистам

15:15, 29 марта 2019, ПАИ

Проект Национальной студенческой лиги вузов представил активистам Псковской области директор ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает со встречи псковской молодежи с начальником Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Григорием Гуровым.

Алексей Любцов рассказал, что с 2019 года будет внедряться новый подход к Национальной студенческой лиге вузов. «Многие из вас слышали, что она в прошлом году запущена, поставлены определенные задачи. На сегодняшний момент мы предприняли четкую попытку модернизировать это движение, чтобы сделать его нужным и практичным для студентов России», - отметил он.

«Чтобы не наступать на грабли, которые в прошлом году, конечно, были, нам необходимо мнение, студентов, молодежи, экспертов, профессорско-преподавательского состава», - добавил руководитель Ресурсного молодежного центра.

Он отметил, что с конца апреля до конца июня состоится «роадшоу» в 45 вузах страны, в рамках которого будет презентоваться Лига. Также будет запущено специальное мобильное приложение.