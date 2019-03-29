Григорий Гуров: Основная миссия Росмолодежи - создание максимального количества возможностей для самореализации

15:43, 29 марта 2019, ПАИ

Основная миссия Росмолодежи - создание максимального количества возможностей для самореализации. Об этом заявил на встрече с активом Псковской области начальник Управления молодежных проектов и программ ведомства Григорий Гуров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Григория Гурова, надо обсуждать вопросы с коллективами вузов, чтобы понимать, что всё делается правильно. «Итог эффективной работы - это доверие», - отметил он и добавил, что необходима настройка обратной связи и активный диалог между студенчеством и Росмолодежью.