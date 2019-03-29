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Общество

13 апреля Псковская область снова напишет Тотальный диктант

13 апреля Псковская область снова напишет Тотальный диктант. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе администрации региона.

Федеральная команда организаторов акции запустила бесплатные курсы по русскому языку, которые в этом году проходят и в Пскове. Курсы «Русский по пятницам» пройдут в проектном офисе «Команда 2018». Ближайшее занятие уже завтра, 30 марта с 16:00.

Чтобы стать участником, необходимо зайти на официальный сайт Тотального диктанта, выбрать город и открыть вкладку «Где пройти очные курсы», в которой доступен календарь очных курсов. После авторизации на сайте можно пройти регистрацию на участие в каждом занятии. 

«Регистрируйтесь на занятия в своем населенном пункте, повторяйте правила орфографии и пунктуации вместе с опытными преподавателями и рассказывайте об этом в социальных сетях с хештегом #готовлюськТД», - рекомендуют организаторы.

В Псков уже прибыли ручки для написания Тотального диктанта – уже второй год их централизовано рассылает по всему городам участникам акции логистический партнер проекта – Почта России. 

В 2019 году возможность написать Тотальный диктант появится у жителей еще пяти районов Псковской области. Уже 3 апреля на сайте можно будет зарегистрироваться для участия в Невеле, Порхове, Печорах, Дно и Острове. Напоминаем, что официальным координатором акции в Псковской области является Ольга Родина, организационное и волонтёрское сопровождение обеспечивает Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден».

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