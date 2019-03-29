Олимпиада по музыкальной литературе пройдёт в Псковском колледже искусств 30 марта

21:21, 29 марта 2019, ПАИ

30 марта в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится областная открытая олимпиада по музыкальной литературе среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных отделений гимназий и лицеев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств, в первом туре олимпиады, проводившемся в заочной форме, приняли участие представители ДМШ и ДШИ Псковской области (Псков, Палкино, Невель, Себеж, Печоры, Дно, Пустошка, Локня). В финале олимпиады свои знания в области музыкальной литературы продемонстрируют более 20 участников.

Напомним, что цель олимпиады - выявление и поддержка учащихся, имеющих способности к музыковедческой и исследовательской деятельности, расширение их музыкального кругозора, развития навыков работы с информационными ресурсами, активизация работы преподавателей музыкальной литературы, внедрение информационных технологий в работу ДМШ и ДШИ.

Результаты первого заочного тура областной открытой олимпиады по музыкальной литературе можно посмотреть здесь>>>