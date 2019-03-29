Реформу пенсионных накоплений отложили на неопределенный срок
Российские власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии на неопределенный срок, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники близкие к правительству, администрации президента и Центробанку.
Ранее ВЦИОМ по заказу администрации президента проводил закрытый опрос среди населения, результаты которого показали отрицательное отношение жителей страны к идее индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Источник близкий к администрации президента отметил, что администрация не против введения системы ИПК, просто сейчас этот шаг там считают несвоевременным.