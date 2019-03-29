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Общество

Реформу пенсионных накоплений отложили на неопределенный срок

Российские власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии на неопределенный срок, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники близкие к правительству, администрации президента и Центробанку.

Ранее ВЦИОМ по заказу администрации президента проводил закрытый опрос среди населения, результаты которого показали отрицательное отношение жителей страны к идее индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Источник близкий к администрации президента отметил, что администрация не против введения системы ИПК, просто сейчас этот шаг там считают несвоевременным.

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