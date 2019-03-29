0
22:18
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
21:29
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
20:46
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
20:09
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
19:46
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
18:49
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
18:06
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошёл в Пскове

29 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову провели рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе по улицам Войсковая, 2-е Корытовское шоссе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, собое внимание было уделено местам проживания многодетных и неблагополучных семей, а также одиноких престарелых граждан.

В ходе рейда сотрудники провели инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в весенний период, эксплуатации бытового газового, электрических приборов, а также действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны.

Сотрудники также распространили среди жителей информационные листовки и проинструктировали население под роспись.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
29 марта 2019
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
29 марта 2019
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
29 марта 2019
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
29 марта 2019
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
29 марта 2019
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
29 марта 2019
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
29 марта 2019
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
29 марта 2019
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе

Идет загрузка...