Противопожарный рейд прошёл в Пскове

21:55, 29 марта 2019, ПАИ

29 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову провели рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе по улицам Войсковая, 2-е Корытовское шоссе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, собое внимание было уделено местам проживания многодетных и неблагополучных семей, а также одиноких престарелых граждан.

В ходе рейда сотрудники провели инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в весенний период, эксплуатации бытового газового, электрических приборов, а также действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны.

Сотрудники также распространили среди жителей информационные листовки и проинструктировали население под роспись.