0
20:09
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
19:46
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
18:49
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
18:06
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
17:03
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
16:44
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
16:29
Мужчина на кухне – 3.0. № 8. Котлеты по-бебешкински от Анвара Зуфарова
Еще новости
Общество

Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Оргкомитет и дирекция 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках получили десять заявок от пилотов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре МВВвВЛ-2019, в основном это постоянные участники мероприятия, но есть и один новичок — представитель Самары Сергей Аксенов. Он будет соревноваться на аэростате в форме огромного алого сердца.

Фотография Льва Соломатина.

Не в первый раз поборются за победу и четверо пилотов из Тулы. Так, в великолукское небо поднимутся аэростаты Олега и Дмитрия Жоховых, Андрея Кулькова и Олега Снеткова. «На состязаниях в Великих Луках тульские аэронавты не раз добивались впечатляющих результатов. Например, в прошлом году Дмитрий Жохов взял второе место 24-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, а Андрей Кульков и Олег Снетков удачно проявили себя в традиционном «кей-грабе», разделив еще с двумя пилотами призовой фонд от спонсора данного соревнования ЗАО «ЗЭТО», - отметили организаторы.

Также свое участие в 24-ой встрече воздухоплавателей заявил аэронавт из Московской области Дмитрий Кузьминых, который вошел в десятку лучших пилотов по результатам прошлогодних соревнований в Великих Луках. Его землячка Диана Насонова стала первой пилотессой, также подавшей в этом году заявку на участие. Напомним, что в 2018-м году девушка завоевала второе место в борьбе за 12-й Кубок княгини Ольги.

Великие Луки на данный момент представляет только один аэронавт — молодой потомственный пилот Евгений Кравченко. Что касается иностранных воздухоплавателей, то пока свой визит в Великие Луки запланировали польские пилоты Денис Давидзюк и Роман Баута. «Для Романа Баута, в отличие от постоянного участника Дениса Давидзюка, соревнования в Великих Луках станут только вторыми. В прошлом году этот представитель Польши вошел в десятку сильнейших пилотов встречи», - напомнили организаторы.

Напомним, что в этом году в рамках встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в юбилейном 25-м Чемпионате России по воздухоплаванию. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 12-й Кубок Дружбы. Среди пилотов, которые участвуют во встрече не менее десяти раз, будет разыгран 15-й Кубок Великих Лук, а среди пилотесс — 13-й Кубок Княгини Ольги. Вне рамок спортивной программы будет разыгран приз в соревновании «кей-граб»: пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине реки Ловать.

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
29 марта 2019
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
29 марта 2019
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
29 марта 2019
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
29 марта 2019
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
29 марта 2019
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
29 марта 2019
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
Григорий Гуров: Росмолодежь активно сотрудничает с Псковской областью
29 марта 2019
Григорий Гуров: Росмолодежь активно сотрудничает с Псковской областью
Более миллиона рублей собрали псковичи на выкуп зданий приюта для бездомных животных
29 марта 2019
Более миллиона рублей собрали псковичи на выкуп зданий приюта для бездомных животных

Идет загрузка...