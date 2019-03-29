Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

20:09, 29 марта 2019, ПАИ

Оргкомитет и дирекция 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках получили десять заявок от пилотов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре МВВвВЛ-2019, в основном это постоянные участники мероприятия, но есть и один новичок — представитель Самары Сергей Аксенов. Он будет соревноваться на аэростате в форме огромного алого сердца.

Не в первый раз поборются за победу и четверо пилотов из Тулы. Так, в великолукское небо поднимутся аэростаты Олега и Дмитрия Жоховых, Андрея Кулькова и Олега Снеткова. «На состязаниях в Великих Луках тульские аэронавты не раз добивались впечатляющих результатов. Например, в прошлом году Дмитрий Жохов взял второе место 24-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, а Андрей Кульков и Олег Снетков удачно проявили себя в традиционном «кей-грабе», разделив еще с двумя пилотами призовой фонд от спонсора данного соревнования ЗАО «ЗЭТО», - отметили организаторы.

Также свое участие в 24-ой встрече воздухоплавателей заявил аэронавт из Московской области Дмитрий Кузьминых, который вошел в десятку лучших пилотов по результатам прошлогодних соревнований в Великих Луках. Его землячка Диана Насонова стала первой пилотессой, также подавшей в этом году заявку на участие. Напомним, что в 2018-м году девушка завоевала второе место в борьбе за 12-й Кубок княгини Ольги.

Великие Луки на данный момент представляет только один аэронавт — молодой потомственный пилот Евгений Кравченко. Что касается иностранных воздухоплавателей, то пока свой визит в Великие Луки запланировали польские пилоты Денис Давидзюк и Роман Баута. «Для Романа Баута, в отличие от постоянного участника Дениса Давидзюка, соревнования в Великих Луках станут только вторыми. В прошлом году этот представитель Польши вошел в десятку сильнейших пилотов встречи», - напомнили организаторы.

Напомним, что в этом году в рамках встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в юбилейном 25-м Чемпионате России по воздухоплаванию. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 12-й Кубок Дружбы. Среди пилотов, которые участвуют во встрече не менее десяти раз, будет разыгран 15-й Кубок Великих Лук, а среди пилотесс — 13-й Кубок Княгини Ольги. Вне рамок спортивной программы будет разыгран приз в соревновании «кей-граб»: пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине реки Ловать.

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».