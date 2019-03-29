Глава Пскова рассказал об опыте благоустройства общественных и дворовых территорий

20:31, 29 марта 2019, ПАИ

29 марта во время проведения межрегионального муниципального форума Всероссийского Совета местного самоуправления глава Пскова, председатель регионального Совета Псковского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» Иван Цецерский поделился опытом, который наработан в Псковской области в рамках проекта «Городская среда».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в своем выступлении он рассказал, что в Пскове и Псковской области жители активно принимают участие в подаче заявок на благоустройство общественных и дворовых территорий. Со стороны муниципальных властей им оказывается консультативная помощь и содействие в правильном оформлении всех необходимых на подачу заявки документов.

По оценкам специалистов, количество территорий Псковской области, признанных неблагоустроенными составляет 2 тысячи 695. Ориентировочно, для их благоустройства потребуется сумма 5 млрд 621 млн 500 тысяч рублей.

Иван Цецерский озвучил, что в 2018 году были благоустроены 99 дворовых территорий в 23 муниципальных образованиях и 40 общественных территорий в 22 муниципальных образованиях. Сумма, которая потрачена на благоустройство, составила 139 млн 786,8 тысяч рублей.

Глава Пскова отметил, что на 2019 год в Псковской области планируется благоустроить 66 общественных территорий на сумму 192 млн 377,8 тысяч рублей, в Пскове же требуют комплексного благоустройства 940 дворовых территорий и 80 общественных зон.

Также глава муниципалитета озвучил, что в 2018 году выполнены работы по благоустройству 3 общественных территорий на сумму 7 млн 872,5 тысяч рублей и отремонтированы 17 дворовых территорий на сумму 46 млн 315,6 тысяч рублей. В планах на 2019 год в Пскове комплексное благоустройство 4 дворовых территорий и 7 общественных территорий.

Кроме того, Иван Цецерский в своем выступлении обозначил и ряд проблемных вопросов, которые требуют содействия на федеральном уровне. В числе острых моментов он выделил несвоевременное доведение до муниципалитетов объемов субсидии, на реализацию запланированных по программе мероприятий по благоустройству. Также он обозначил вопрос сложности передачи земель, находящихся в ведении министерства обороны и их благоустройства. Глава Пскова подчеркнул, что решение данной проблемы требует участия федеральных властей.

Также градоначальник выступил с предложением доводить более оперативно до муниципальных образований информацию о перспективах финансовой поддержки всех уровней власти, включая и программы и проекты в рамках грантов. Он предложил увеличить объем финансирования работ по благоустройству дворовых территорий, так как количество потенциальных участников, грамотно оформивших заявки для участия в программе, превышает доведенные лимиты финансирования.

Предложения, которые озвучил глава Пскова, поддержали участники форума.

Отметим, в Пскове проходит межрегиональный форум «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения». Мероприятие проходит в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских поселений с участием граждан», который реализует Всероссийский Совет местного самоуправления в 2018-2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов.