Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе

20:46, 29 марта 2019, ПАИ

В Печорском районе прошла акция «Я помню, знаю и соблюдаю!», в рамках которой сотрудники ГИБДД, инспектор ПДН и волонтёры из молодежного центра Печор напомнили детям о требованиях по безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для детей была организована пешеходная экскурсия, в ходе которой им напомнили о значении дорожных знаков, рассказали, какие опасности их могут подстерегать на проезжей части и на дворовой территории.

Инспектор ПДН провела с несовершеннолетними информационно-разъяснительную беседу и акцентировала их внимание на том, что после 22:00 они не могут находиться одни на улице, а только лишь в присутствии родителей или законных представителей.

В завершение акции ребятам были вручены специальные памятки для пешеходов и световозвращающие наклейки.