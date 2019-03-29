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Общество

Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе

В Печорском районе прошла акция «Я помню, знаю и соблюдаю!», в рамках которой сотрудники ГИБДД, инспектор ПДН и волонтёры из молодежного центра Печор напомнили детям о требованиях по безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для детей была организована пешеходная экскурсия, в ходе которой им напомнили о  значении дорожных знаков, рассказали, какие опасности их могут подстерегать на проезжей части и на дворовой территории.

Инспектор ПДН провела с несовершеннолетними информационно-разъяснительную беседу и акцентировала их внимание на том, что после 22:00 они не могут находиться одни на улице, а только лишь в присутствии родителей или законных представителей.

В завершение акции ребятам были вручены специальные памятки для пешеходов и световозвращающие наклейки. 

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