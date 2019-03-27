Пять медалей привёз псковский боксёр с турнира в Литве

21:17, 29 марта 2019, ПАИ

Пять медалей привёз пскович Александр Кальницкий, который выступал в составе сборной России по боксу, с международного турнира в Вильнюсе (Литва). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам турнира россияне завоевали четыре «золота» и одно «серебро».

Отметим, что ещё один пскович Артур Кулаков сейчас находится в Анапе на тренировочном сборе. Сразу после завершения мероприятия пройдет международный турнир класса «А» памяти МСМК Н. Павлюкова.