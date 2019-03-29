0
22:18
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
21:29
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
20:46
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
20:09
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
19:46
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
18:49
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
18:06
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
Еще новости
Общество

Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В соответствии с документом псковский омбудсмен награждён за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Дмитрий Шахов родился 26 марта 1968 года в Москве. В 2000 году окончил Российскую Академию государственной службы при президенте РФ. В 1986-1987 годах – служба в Советской Армии. С 1990 по 1993 годы – депутат Моссовета, заместитель председателя комиссии по бюджетно-финансовой политике Москвы. С 1994 по 1996 годы – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. С 1996 года до ноября 2002 года – заместитель главы администрации Псковской области, руководитель аппарата администрации области. С декабря 2002 года по март 2009 года – заместитель губернатора Псковской области. Курировал взаимодействие с правоохранительными органами, Псковским областным Собранием депутатов, с органами судебной власти, правовое обеспечение деятельности администрации области. С марта по октябрь 2009 года – заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области. С марта 2010 по апрель 2015 года - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области. С 28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии областного Собрания депутатов назначен уполномоченным по правам человека в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
29 марта 2019
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
29 марта 2019
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
29 марта 2019
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
29 марта 2019
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
29 марта 2019
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
29 марта 2019
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
29 марта 2019
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
29 марта 2019
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе

Идет загрузка...