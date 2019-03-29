Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В соответствии с документом псковский омбудсмен награждён за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Дмитрий Шахов родился 26 марта 1968 года в Москве. В 2000 году окончил Российскую Академию государственной службы при президенте РФ. В 1986-1987 годах – служба в Советской Армии. С 1990 по 1993 годы – депутат Моссовета, заместитель председателя комиссии по бюджетно-финансовой политике Москвы. С 1994 по 1996 годы – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. С 1996 года до ноября 2002 года – заместитель главы администрации Псковской области, руководитель аппарата администрации области. С декабря 2002 года по март 2009 года – заместитель губернатора Псковской области. Курировал взаимодействие с правоохранительными органами, Псковским областным Собранием депутатов, с органами судебной власти, правовое обеспечение деятельности администрации области. С марта по октябрь 2009 года – заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области. С марта 2010 по апрель 2015 года - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области. С 28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии областного Собрания депутатов назначен уполномоченным по правам человека в Псковской области.