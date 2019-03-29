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Общество

Вечер вопросов и ответов прошёл в псковской Росгвардии

Вечер вопросов и ответов состоялся в Управлении Росгвардии по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, в рамках него начальник Управления полковник полиции Игорь Иванов и его заместители ответили на вопросы личного состава.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, тылового, финансового обеспечения. Руководители напомнили о социальных гарантиях, предусмотренных российским законодательством для военнослужащих и сотрудников. В том числе была затронута тема обеспечения служебным и постоянным жильем.

В завершение мероприятия Игорь Иванов отметил, что подобные встречи позволяют решать насущные проблемы и выявлять направления, требующие повышенного внимания и проведения дополнительных бесед с личным составом.

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