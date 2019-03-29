Автомобиль горел ночью на улице Коммунальной в Пскове

09:03, 30 марта 2019, ПАИ

30 марта в 2:09 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Еще один пожар произошёл на улице Яна Райниса. Здесь в 5:51 загорелась хозяйственная постройка. Для ликвидации очага возгорания привлекались 1 единица техники, 3 человека. Подробности о пожарах уточняются.