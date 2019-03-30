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Общество

Семья Перчиковых переезжает в новый дом

Для школьницы Таси Перчиковой и ее мамы Елены найден новый дом в одном из районов Псковской области. Перчиковы приняли решение о переезде из Томсино. Эту информацию корреспонденту Псковского агентства информации подтвердила уполномоченный по защите прав ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Наталия Соколова

Напомним, 12-летняя школьница Тася из села Томсино написала письмо президенту Владимиру Путину. После того, как информация попала в прессу, олносельчане, по версии ряда СМИ, якобы устроили семье девочки травлю. После проверки СКР эта информация подтверждения не нашла. Тем не менее, Елена Перчикова приняла решение о переезде из Томсино.

«Помочь найти новое жилье и переехать попросила нас Елена Перчикова. Мы рассмотрели вместе с ней несколько вариантов. В итоге жилье нашли, дом Елену устроил. Есть надворные постройки и возможность вести хозяйство. Называть место нового жительства Таси и ее мамы не буду, пусть семья спокойно обустраивается и живет на новом месте. Отмечу, что рядом с домом будет и новое место работы Елены, и школа, куда пойдет Тася. Переезд состоится на днях», - сказала детский обмудсмен. Наталия Соколова также отметила, что по-прежнему будет сопровождать и помогать семье.

Добавим, что по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была создана комиссия, которая занялась выяснением обстоятельств дела вокруг семьи Перчиковых. Семье была предложена помощь в переезде, Елене Перчиковой - в получении специального среднего образования и трудоустройстве, а ее дочери — помощь психолога. По договоренности псковского губернатора с и.о. главы Санкт-Петербурга Александром Бегловым помощь Перчиковым в погашении долгов окажут власти Северной столицы.

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  • Сюжет
  • История Таси Перчиковой
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами Михаил Ведерников о ситуации с семьей Перчиковых: Мы будем держать ее под пристальным контролем Жителям себежской деревни Томсино стали угрожать в соцсетях после ситуации с Перчиковой Запутанная история Власти Псковской области окажут помощь Перчиковым в ближайшее время Дмитрий Песков: В ситуации с семьей Перчиковых из Себежского района нужно разобраться по-человечески Созданная по поручению губернатора комиссия приступила к анализу ситуации с семьей Перчиковых Авторы интернет-расследования: Тасю Перчикову травили не односельчане, а сетевые тролли Детский омбудсмен Псковской области: Угрозы безопасности Таси Перчиковой нет
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