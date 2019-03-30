Единый день приема граждан прошёл в Псковской области

09:58, 30 марта 2019, ПАИ

28 марта на территории Псковской области прошел Единый день приема граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, жители области получили возможность прийти на участковые пункты полиции по месту жительства и обратиться со своими проблемами к стражам порядка и общественникам.

В Пскове прием осуществлялся на девяти участковых пунктах полиции. Во встрече с населением принял участие начальник УМВД России по Пскову полковник полиции Сергей Сурин. Жильцов микрорайонов волновали, в частности, вопросы, связанные с бытовыми конфликтами, «громкими» соседями в многоквартирных домах и нарушениями общественного порядка. Горожане, посетившие участковые пункты полиции, заполнили анкеты, в которых выразили свое мнение о работе участковых уполномоченных.

В полиции отметили, что в большинстве случаев они отмечали профессионализм, корректность, оперативность реагирования стражей порядка на подведомственных им территориях. «По всем высказанным замечаниям и предложениям псковичей руководство УМВД России по Пскову примет необходимые меры реагирования», - добавили в ведомстве.