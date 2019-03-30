За отсутствие психиатрического освидетельствования у работников инспекция труда оштрафовала псковскую строительную компанию
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности псковскую компанию ООО «Орбита-строй» за нарушения трудового законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе плановой проверки установлено, что работодатель допустил к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности, без обязательного психиатрического освидетельствования.
Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока. Выявленное нарушение стало основанием для наложения штрафа.