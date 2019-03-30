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Общество

Госдума погасит свет в «Час Земли»

Сегодня, 30 марта Госдума РФ подключится к акции «Час Земли», сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«С 20:30 до 21:30 будет погашено освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду. Исключение составит только подсветка Государственного флага России», - говорится в сообщении.

В Госдуме через участие в этой акции хотят привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. «Выключение света носит символический характер», - подчеркивается в сообщении.

В нижней палате парламента обращают внимание на то, что сегодня «Час Земли» - самая массовая экологическая акция; в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

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