Брейк-данс хотят сделать олимпийским видом спорта

11:26, 30 марта 2019, ПАИ

Международный олимпийский комитет одобрил предложение внести брейк-данс в программу летних Олимпийских игр, сообщается на сайте организации.

В числе предложенных дисциплин также были приведены спортивное скалолазание, скейтборд и серфинг. По мнению президента комитета Томаса Баха, включение новых видов спорта позволит сделать игры более привлекательными для молодежной аудитории.

Чтобы брейк-данс и другие предложенные виды спорта были включены в олимпийскую программу, необходимо решение исполкома МОК в июне 2020 года. Сперва дисциплины будут включены временно. Окончательное решение примут по итогам 2020 года.