ХI Филологические чтения прошли в ПсковГУ

12:08, 30 марта 2019, ПАИ

27 марта на факультете русской филологии и иностранных языков ПсковГУ состоялась региональная (с международным участием) научно-практическая конференция студентов и учащихся Псковской области «XI Филологические чтения», организованная кафедрой литературы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, работа конференции проводилась по четырем секциям: «Литература: поэтика и история литературы», «Лингвистика», «Иностранные языки. Система языка и переводоведение», «Иностранные языки. Культурное наследие: рецепции и интерпретации».

На конференции студенты 1-3 курсов факультета русской филологии и иностранных языков, факультета естественных наук, медицинского и психологического образования и учащиеся школ Пскова, Даугавпилса (Латвия), Островского и Псковского районов представили более 40 докладов. Лучшие докладчики были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени.