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Общество

На 30 тысяч рублей оштрафован себежский землевладелец за заброшенные участки

В Себежском районе собственник земельных участков сельскохозяйственного назначения оштрафован на 30 тысяч рублей за повторное нарушение земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверки по исполнению ранее выданного предписания сотрудники Управления установили, что на четырёх земельных участках сельскохозяйственные угодья имеют очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью, следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.

В нарушение требований земельного и федерального законодательства собственник не выполнил установленные требования по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В мае 2018 года землевладельца уже привлекал суд к административной ответственности за неисполнение в установленный законом срок предписания территориального Управления Россельхознадзора. Таким образом, его действия квалифицируются по статье 19.5 части 26 КоАП РФ, как повторное в течение года совершение административного правонарушения.

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