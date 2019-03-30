Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле

12:54, 30 марта 2019, ПАИ

Псковская городская поликлиника проведёт в апреле выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет работать возле «Торгового центра» (улица Яна Фабрициуса, 10) с 10:00 до 14:00 с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26, и с 29 по 30 апреля.

Диспансеризация в выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.