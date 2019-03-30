0
13:27
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
12:54
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
09:10
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
08:54
Час Земли проводится в мире 30 марта
22:18
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
21:29
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
20:46
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
Еще новости
Общество

Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле

Псковская городская поликлиника проведёт в апреле выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет работать возле «Торгового центра» (улица Яна Фабрициуса, 10) с 10:00 до 14:00 с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26, и с 29 по 30 апреля.

Диспансеризация в выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
30 марта 2019
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
30 марта 2019
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Час Земли проводится в мире 30 марта
30 марта 2019
Час Земли проводится в мире 30 марта
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
29 марта 2019
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
29 марта 2019
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
29 марта 2019
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
29 марта 2019
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Идет загрузка...