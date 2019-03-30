Фестиваль ГТО среди семейных команд проходит в Пушкинских Горах

13:07, 30 марта 2019, ПАИ

30 марта в Пушкинских Горах стартовал областной фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд. Он продлится до 31 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, в соревнованиях участвуют 9 семей из 7 муниципалитетов.

Команда на соревнованиях должна быть представлена в составе ребенка 9-10 лет, мамы, папы (30-49 лет), бабушки или дедушки (50-69 лет). Участникам предстоит выполнить испытания комплекса ГТО: наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции, подтягивание на высокой перекладине (мальчики и папы), подтягивание на низкой перекладине (девочки и мамы).

Фестиваль среди семейных команд проводится в Псковской области впервые. Семью-победительницу помимо кубка и медалей ждет приз – поездка в Сочи на всероссийский фестиваль семейных команд