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Общество

Позаботиться о выдаче и замене загранпаспорта заранее рекомендует полиция псковичам

В связи с предстоящим сезоном летних отпусков количество заявлений на выдачу заграничного паспорта, как показывает практика, может резко возрасти. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с учетом этого гражданам рекомендуется заблаговременно обратиться за получением государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта.

В ведомстве также напоминают, что граждане могут подать заявления на получение государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта в многофункциональные центры, а также через Единый портал государственных услуг.

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