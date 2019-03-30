Позаботиться о выдаче и замене загранпаспорта заранее рекомендует полиция псковичам

14:10, 30 марта 2019, ПАИ

В связи с предстоящим сезоном летних отпусков количество заявлений на выдачу заграничного паспорта, как показывает практика, может резко возрасти. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с учетом этого гражданам рекомендуется заблаговременно обратиться за получением государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта.

В ведомстве также напоминают, что граждане могут подать заявления на получение государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта в многофункциональные центры, а также через Единый портал государственных услуг.