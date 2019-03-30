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Общество

До +12 градусов ожидается в Псковской области 31 марта

31 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +7 до +12.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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