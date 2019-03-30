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Общество

Представители псковского Росреестра и Кадастровой палаты встретились с ветеранами

27 марта представители Управления Росреестра по Псковской области и Кадастровой палаты по региону приняли участие в президиуме Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, в ходе мероприятия исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества ЕГРН Елена Заря сообщила участникам президиума о новом порядке подачи документов через нотариальные конторы. Она также обратила внимание на ряд преимуществ регистрации прав в электронном виде, по заявлениям, поданным нотариусом, на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, по которым срок регистрации составляет всего лишь 1 рабочий день.

Заместитель директора кадастровой палаты Валерий Никин рассказал ветеранам о дачной, лесной и гаражной амнистии. А также он сообщил о совместной акции, которую  Росреестр и Кадастровая палата, проводят в преддверии 9 мая.

«Ветераны, инвалиды ВОВ и их представители, действующие в отношении их объектов недвижимости, от их имени и имеющие соответствующую доверенность, могут оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты Кадастровой палаты по Псковской области и Управления Росреестра оперативно приедут в удобное для них время, проведут консультации, примут все необходимые документы и доставят их заявителю», - отметили в ведомстве.

Члены президиума поблагодарили представителей Росреестра и Кадастровой палаты, выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

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