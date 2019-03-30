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Общество

Память десантников 6-й роты почтили участники межрегионального форума в Пскове

Память десантников 6-й роты почтили участники межрегионального форума Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), который проходил в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации пресс-службе муниципалитета, делегация участников форума, в состав которой вошли представители Совета Федерации, федеральных министерств, региональных органов государственной власти, главы муниципальных образований Центрального, Приволжского, Дальневосточного федерального округов, представители общественных организаций, возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, где дислоцируется 76-я десантно-штурмовая дивизия.

Также участники форума посетили музей полка на территории дивизии и познакомилась с историями героев - десантников 6-й роты.

Отметим, в Пскове прошел межрегиональный форум «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения». Участниками мероприятия стали около 200 человек. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Участники мероприятия обсуждали актуальные механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения на региональном и муниципальном уровне, знакомились с позитивным опытом поддержки инициатив граждан и развития территориального общественного самоуправления как наиболее эффективной формы взаимодействия органов власти и жителей.

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