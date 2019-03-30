Родившихся в марте пожилых людей чествовали в Псковском Красном Кресте

15:24, 30 марта 2019, ПАИ

В мини-кафе Псковского Красного Креста собрались участники проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» на тематические посиделки, чтобы поздравить своих ровесников, родившихся в марте.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, «виновниками» торжества стали 11 пожилых людей из числа детей войны. Среди них были юбиляры: Людмила Пулкина отметила 90-летие, а Евгения Чернова - 80-летие. Каждому имениннику были вручены поздравительные открытки, а юбилярам – ещё и небольшие подарки.

В Псковском Красном Кресте отметили, что программа посиделок была составлена таким образом, чтобы незнакомые до этого момента люди почувствовали себя частью большого дружного коллектива. Пожилые люди участвовали в конкурсах, читали стихи и пели поздравительные песни, общались друг с другом за чаепитем.

Напомним, что «Именины марта» состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.