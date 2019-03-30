0
17:13
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
15:31
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:27
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
12:54
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
09:10
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
08:54
Час Земли проводится в мире 30 марта
22:18
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
Еще новости
Общество

Родившихся в марте пожилых людей чествовали в Псковском Красном Кресте

В мини-кафе Псковского Красного Креста собрались участники проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» на тематические посиделки, чтобы поздравить своих ровесников, родившихся в марте.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, «виновниками» торжества стали 11 пожилых людей из числа детей войны. Среди них были юбиляры: Людмила Пулкина отметила 90-летие, а Евгения Чернова - 80-летие. Каждому имениннику были вручены поздравительные открытки, а юбилярам – ещё и небольшие подарки.

В Псковском Красном Кресте отметили, что программа посиделок была составлена таким образом, чтобы незнакомые до этого момента люди почувствовали себя частью большого дружного коллектива. Пожилые люди участвовали в конкурсах, читали стихи и пели поздравительные песни, общались друг с другом за чаепитем.

Напомним, что «Именины марта» состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
30 марта 2019
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
30 марта 2019
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
30 марта 2019
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Час Земли проводится в мире 30 марта
30 марта 2019
Час Земли проводится в мире 30 марта
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
29 марта 2019
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
29 марта 2019
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта

Идет загрузка...