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Общество

Фотофакт: остов разбираемого рынка «Магеллан»

Торговый павильон «Магеллан» продолжают демонтировать в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Планируется, что на месте павильона появится пешеходная зона с малыми архитектурными формами и парковочными карманами.

Планы убрать «Магеллан» с Рижского проспекта озвучивали ещё в 2017 году, однако в 2018 году срок аренды участка, на котором расположен торговый комплекс, продлили ещё на семь лет. Тогда же были озвучены планы реконструкции торгового комплекса, подразумевающие изменение его внешнего вида.

Фото: ПАИ

Однако в 2020 году Евгений Скачков, бывший на тот момент главным архитектором Пскова, сообщил, что 54 % псковичей против существования рынка, а на градостроительном совете в июле было озвучено предложение снести «Магеллан».

В 2025 году суд признал законным исключение торгового павильона из схемы нестационарных объектов Пскова. На майской сессии Псковской городской Думы глава Пскова Бориса Елкин отметил, что в начале 2025 года в том числе из-за требований к обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о непродлении договора аренды, которое собственник пытался обжаловать в суде.

«Первая и вторая судебные инстанции нас поддержали. Также в июне в суде начнётся рассмотрение вопроса о демонтаже данного объекта. В случае положительного решения, если собственник откажется от демонтажа, он будет осуществлён нашими силами с последующим взысканием расходов в судебном порядке», – сообщил тогда глава города.

Фото: ПАИ

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