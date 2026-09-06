Тёплая погода без осадков ожидается в Псковской области 7 сентября

14:01, 06 сентября 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, температура воздуха в регионе ночью составит +4…+9 градусов, днём воздух прогреется до +15…+20.

В Пскове ночные температуры ожидаются на уровне +6…+8, днём столбики термометров покажут +16…+18 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.