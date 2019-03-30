Около 90 заводчиков собрала выставка «Золотая кошка Пскова»

15:51, 30 марта 2019, ПАИ

Около 90 заводчиков собрала международная выставка «Золотая кошка Пскова», которая сегодня, 30 марта открылась в Городском культурном центре. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с мероприятия, на нем участвуют заводчики из Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.

На выставке представлены около 130 кошек различных пород. Предстоящее мероприятие будет участвовать в рейтинге TopCat. В рамках выставки также пройдет WCF-Ring для взрослых и молодых животных, а также WCF-Ring Neuter для кастрированных котов. Экспертами выступят специалисты из России. Выставка продлится до 31 марта.

Отметим, что выставка «Золотая кошка Пскова» – рейтинговое мероприятие, которое проходит раз в год. Победитель этого этапа поедет на «Золотую кошку России».