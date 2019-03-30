147 килограммов некачественного хлеба изъяли в Псковской области

17:53, 30 марта 2019, ПАИ

147 килограммов некачественного хлеба и кондитерских изделий изъяли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области в регионе в 2018 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, некачественная продукция была обнаружена в 75 партиях товара.

4,6% исследованных проб не соответствовали норме по микробиологическим показателям, 1,6% - по физико-химическим. При этом в пробах не были обнаружены ГМО и радиоактивные вещества.