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Общество

147 килограммов некачественного хлеба изъяли в Псковской области

147 килограммов некачественного хлеба и кондитерских изделий изъяли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области в регионе в 2018 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, некачественная продукция была обнаружена в 75 партиях товара.

4,6% исследованных проб не соответствовали норме по микробиологическим показателям, 1,6% - по физико-химическим. При этом в пробах не были обнаружены ГМО и радиоактивные вещества. 

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