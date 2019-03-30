Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области

17:13, 30 марта 2019, ПАИ

Первые четыре случая обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей зарегистрированы 25 марта в Псковском, Куньинском районах и Великих Луках. В 2018 году первое обращение было зарегистрировано 5 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте на улице Коммунальной, 23, телефон: 56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: Псков, улица Гоголя, 21а; телефон: 8(8112)66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9; телефон: (811-53)7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (Псков, улица Кузнецкая, 23; телефон регистратуры: 20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни – суббота, воскресенье); в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» (Псков, улица Школьная, 24; телефон: 9-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье); в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» городская поликлиника №1 (Великие Луки, улица Пионерская, 10; телефон: 8-(81153) 3-82-24, режим работы с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье).