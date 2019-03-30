0
15:31
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:27
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
12:54
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
09:10
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
08:54
Час Земли проводится в мире 30 марта
22:18
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
21:29
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
Еще новости
Общество

Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области

Первые четыре случая обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей зарегистрированы 25 марта в Псковском, Куньинском районах и Великих Луках. В 2018 году первое обращение было зарегистрировано 5 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте на улице Коммунальной, 23, телефон: 56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: Псков, улица Гоголя, 21а; телефон: 8(8112)66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9; телефон: (811-53)7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (Псков, улица Кузнецкая, 23; телефон регистратуры: 20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни – суббота, воскресенье); в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» (Псков, улица Школьная, 24; телефон: 9-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье); в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» городская поликлиника №1 (Великие Луки, улица Пионерская, 10; телефон: 8-(81153) 3-82-24, режим работы с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» проходит в Пскове
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
30 марта 2019
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
30 марта 2019
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Час Земли проводится в мире 30 марта
30 марта 2019
Час Земли проводится в мире 30 марта
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
29 марта 2019
Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
29 марта 2019
Президент РФ наградил Дмитрия Шахова орденом Почёта
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе
29 марта 2019
Акция «Я помню, знаю и соблюдаю!» прошла в Печорском районе

Идет загрузка...