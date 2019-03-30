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Общество

Участники межрегионального форума в Пскове получили награды от Всероссийского Совета местного самоуправления

Участники межрегионального форума «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения», который проходил в Пскове, получили награды от Всероссийского Совета местного самоуправления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», церемонию вручения наград провел председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии ВСМС, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко.

На торжественной церемонии почётными знаками ВСМС «За заслуги в развитии местного самоуправления» были награждены глава Пскова Иван Цецерский, глава Великих Лук Николай Козловский, глава Палкинского района Евгений Седов и начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

Благодарности Всероссийского Совета местного самоуправления «За большой личный вклад в развитие местного самоуправления» получили заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, глава Красногородского района Валентина Понизовская, глава сельского поселения  «Островская волость» Фёдор Дробышев, глава Логозовской волости Псковского района Любовь Фильчагина, председатель Ассоциации ТОС Псковской области Алексей Кириллов, управляющий делами Псковской городской Думы Светлана Комарова и консультант отдела межмуниципального сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями аппарата Псковской городской Думы Наталия Семёнова.

Сертификат участника Всероссийского конкурса лучших практик ТОС был вручен территориальному общественному формированию «Общественные советники главы города Великие Луки» Псковской области за проекты по эффективному решению вопросов территориального общественного самоуправления.

Отметим, в Пскове прошел межрегиональный форум «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения». Участниками мероприятия стали около 200 человек. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Участники мероприятия обсуждали актуальные механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения на региональном и муниципальном уровне, знакомились с позитивным опытом поддержки инициатив граждан и развития территориального общественного самоуправления как наиболее эффективной формы взаимодействия органов власти и жителей.

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