Жителю Палкинского района грозит пять лет тюрьмы за угрозы в адрес участкового

09:30, 31 марта 2019, ПАИ

Жителю Палкинского района грозит пять лет тюрьмы за угрозы в адрес участкового, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В январе 2019 года участковый уполномоченный ОП по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» прибыл в жилой дом 35-летнего мужчины в связи с поступившим сообщением о скандале. Требования представителя власти о необходимости проследовать в отдел полиции мужчина проигнорировал и начал высказывать угрозы применения насилия в адрес сотрудника полиции.

В настоящее время следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.