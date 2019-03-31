0
12:12
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
10:15
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
17:13
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
15:31
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:27
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
12:54
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
09:10
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Еще новости
Общество

Прокуратура обязала «Псковавтодор» организовать работы по ремонту дорог в Невельском районе

Невельская межрайонная прокуратура обязала «Псковавтодор» организовать работы по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог регионального значения и установить стационарное электрическое освещение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

В связи с обращением жителя деревни Большие Кулиги Невельского района прокуратура провела проверку законодательства о безопасности дорожного движения в части обустройства стационарного электрического освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «от а/д Невель - Новохованск - граница с Республикой Белоруссия до ж/д станции Клястицы». Проверка показала, что на территории указанного населенного пункта, расположенного вдоль региональной автодороги, в нарушение ГОСТ Р 52766-2007 отсутствует стационарное электрическое освещение.

Кроме того,  проведена проверка соответствия дорог общего пользования регионального значения «Ольша – Велиж - Усвяты – Невель», «Великие Луки – Невель» и «Великие-Луки - Усвяты» требованиям безопасности дорожного движения, по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства при организации и содержании автомобильных дорог, а именно повреждения дорожного полотна, затрудняющие движения транспортных средств, что является нарушением ГОСТа Р 50597-2017.

По результатам проведенной проверки в адрес директора ГБУ ПО «Псковавтодор» внесено представление об обязании привести дороги регионального значения в соответствие с ГОСТ Р 50597-2017 и разработать проектную документацию, на основании которой установить освещение проезжей части в деревне Большие Кулиги. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
31 марта 2019
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
31 марта 2019
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
30 марта 2019
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
30 марта 2019
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
30 марта 2019
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Час Земли проводится в мире 30 марта
30 марта 2019
Час Земли проводится в мире 30 марта

Идет загрузка...