Прокуратура обязала «Псковавтодор» организовать работы по ремонту дорог в Невельском районе

11:26, 31 марта 2019, ПАИ

Невельская межрайонная прокуратура обязала «Псковавтодор» организовать работы по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог регионального значения и установить стационарное электрическое освещение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

В связи с обращением жителя деревни Большие Кулиги Невельского района прокуратура провела проверку законодательства о безопасности дорожного движения в части обустройства стационарного электрического освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «от а/д Невель - Новохованск - граница с Республикой Белоруссия до ж/д станции Клястицы». Проверка показала, что на территории указанного населенного пункта, расположенного вдоль региональной автодороги, в нарушение ГОСТ Р 52766-2007 отсутствует стационарное электрическое освещение.

Кроме того, проведена проверка соответствия дорог общего пользования регионального значения «Ольша – Велиж - Усвяты – Невель», «Великие Луки – Невель» и «Великие-Луки - Усвяты» требованиям безопасности дорожного движения, по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства при организации и содержании автомобильных дорог, а именно повреждения дорожного полотна, затрудняющие движения транспортных средств, что является нарушением ГОСТа Р 50597-2017.

По результатам проведенной проверки в адрес директора ГБУ ПО «Псковавтодор» внесено представление об обязании привести дороги регионального значения в соответствие с ГОСТ Р 50597-2017 и разработать проектную документацию, на основании которой установить освещение проезжей части в деревне Большие Кулиги. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.