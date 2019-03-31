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Общество

С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»

С 31 марта временно закрывается движение по междугородному маршруту № 506 «Псков-Невель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин напомнил, что еженедельный междугородний маршрут «Псков-Невель» возобновили в 2019 году до тех пор, пока ГППО «Псковпассажиравтотранс» вело работу по запуску более регулярного ежедневного международного маршрута «Псков-Витебск».

Движение этих рейсов дублируют друг друга. После восстановления рейса «Псков-Витебск», маршрут «Псков-Невель» курсировал ещё около месяца и доказал свою нерентабельность. «В связи с отсутствием спроса маршрут «Псков-Невель» будет закрыт с 31 марта на неопределенный срок», — пояснил председатель комитета.

Добавим, что международный маршрут «Псков-Витебск» запущен с 1 марта. В Псков пассажирский автобус двигается через день, в остальные дни общественный транспорт идет в обратном направлении. Также в этом же направлении курсируют и альтернативные пассажирские автобусные рейсы «Псков-Витебск», которые осуществляют белорусские перевозчики.

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