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77-летнюю Луизу Петрову продолжают разыскивать в Пскове

17 июня 2018 года в Пскове пропала 77-летняя местная жительница Луиза Петрова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пенсионерка ушла со своего участка в садоводческом товариществе «Радуга».

Приметы:  на вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые,  седые, стрижка  короткая. Женщина была одета в серые брюки, а также в черную, либо бежевую с красным кофту. Телефон она с собой не взяла. Родные замечают, что у женщины есть проблемы с памятью, поэтому ей может быть сложно найти обратную дорогу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Петровой Луизы Дмитриевны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112)  676-873, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

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