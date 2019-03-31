В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»

12:12, 31 марта 2019, ПАИ

Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. Викторина посвящена 110-летию со дня рождения известного архитектора-реставратора, исследователя средневековой архитектуры Пскова Юрия Спегальского.

«Участвуя в викторине, псковичи откроют для себя много интересного, изучая историю каменного зодчества Пскова, биографию Юрия Павловича Спегальского, узнают, как он любил и сохранял Псков, познакомятся с его книгами, посвящёнными изучению древнерусской архитектуры Пскова и России в целом», - отметили в музее.

Викторина пройдет в два тура с 29 марта по 31 мая 2019 года. 29 марта - I тур; 26 апреля - ответы I тура, вопросы II тура; 24 мая - ответы II тура; 31 мая - результаты викторины.

Ответы с пометкой «викторина» необходимо присыласть по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, электронный адрес: Vasilev-Victorin@yandex.ru. Консультации по телефонам: 8 (8112) 66-43-24 (Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва); 8 (8112) 72-86-95 (Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского).

Подсчет баллов.

- за один правильный ответ присуждается один бал;

- при равном количестве более высокая позиция у того, кто ответил раньше;

- приоритет отдаётся более полным ответам при определении призовых мест.

По итогам викторины определяются три победителя, которые награждаются памятными подарками и сувенирами.

Раз в месяц будут публиковаться 10 вопросов каждого тура в газете «Псковские новости», на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова, на сайте Псковского объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, в группе «ВКонтакте» Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва. Ответы принимаются в течение месяца со дня выхода информации с вопросами. По истечении месячного срока публикуются правильные ответы прошедшего тура и вопросы следующего тура викторины.

Вопросы первого тура.

По чьей инициативе и когда был создан мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского?

Расскажите, где находится дом - палаты Печенко, почему так называется и кому принадлежал?

Где находился дом, в котором родился и провёл детские годы Ю. П. Спегальский?

Назовите имя отца Ю. П. Спегальского и его профессию.

К какому сословию относилась семья, в которой 110 лет назад родился Ю. П. Спегальский?

Ю.П. Спегальский принимал участие в ремонтно-реставрационных работах на известных памятниках истории и культуры Ленинграда. Назовите эти памятники.

В реставрации каких памятников архитектуры Пскова Ю. П. Спегальский принимал участие в 30-е годы XX века?

В какой период жизни Ю. П. Спегальский по памяти рисовал Псков. Была ли издана эта серия рисунков?

Каких наград был удостоен Ю. П. Спегальский? Какой современной российской премии удостоен Ю. П. Спегальский?

Назовите имена псковских художников, авторов портретов Ю.П. Спегальского.