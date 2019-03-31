Посетителям Изборского заповедника напоминают о строгом запрете на сжигание сухой травы

12:33, 31 марта 2019, ПАИ

Отдел охраны заповедных территорий музея-заповедника «Изборск» предупреждает посетителей крепости и близлежащей округуи, что пал сухой травы строго запрещён. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. Практически единственным источником палов сухой травы является человек! Поджог травы и сжигание мусора, согласно ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа», - напоминают в музее-заповеднике.

Псковичам и гостям из других регионов рекомендуют не проходить мимо возгораний и звонить в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).