0
12:12
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
10:15
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
17:13
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
15:31
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:27
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
12:54
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
09:10
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Еще новости
Общество

Посетителям Изборского заповедника напоминают о строгом запрете на сжигание сухой травы

Отдел охраны заповедных территорий музея-заповедника «Изборск» предупреждает посетителей крепости и близлежащей округуи, что пал сухой травы строго запрещён. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. Практически единственным источником палов сухой травы является человек! Поджог травы и сжигание мусора, согласно ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа», - напоминают в музее-заповеднике.

Псковичам и гостям из других регионов рекомендуют не проходить мимо возгораний и звонить в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
31 марта 2019
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
31 марта 2019
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
30 марта 2019
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
30 марта 2019
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
30 марта 2019
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Час Земли проводится в мире 30 марта
30 марта 2019
Час Земли проводится в мире 30 марта

Идет загрузка...