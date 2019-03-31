Пятый выпуск Псковского литературно-художественного журнала презентовали в городской библиотеке

12:22, 31 марта 2019, ПАИ

В Центральной городской библиотеке на улице Конной в Пскове прошла презентация пятого выпуска альманаха «Псковский литературно-художественный журнал», который издаёт художник, галерист и поэт Илья Сёмин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Во время презентации к собравшимся в библиотеке по скайпу присоединились два иногородних автора: писатель из Уфы Сергей Круль и московский поэт Амарсана Улзытуев.

Сергей Круль рассказал псковичам, почему для него так важен Мусоргский и почему события в повести «Портрет художника»развиваются одновременно в трёх эпохах: во времена Стрелецкого бунта, в дни, когда Репин писал портрет Мусоргского, и в наши дни.

Писатель и бард из Уфы считает, что традиционная историография исказила образ царевны Софьи. По его мнению, Мусоргский "пытался докопаться до истины", сочиняя оперу «Хованщина», а потом его самого очернили, неверно истолковав причины его болезни.

Свою повесть про великого композитора Сергей Круль написал десять лет назад. Он надеется, что теперь её публикация в «Псковском литературно-художественном журнале» ещё раз напомнит почитателям творчества Модеста Петровича Мусоргского, что портрет кисти Ильи Репина не даёт нам истинного представления об этом человеке.

Поэт Амарсана Улзытуев прочитал псковичам три стихотворения, которые вошли в новый «Псковский литературно-художественный журнал»: «Псковская Джоконда», «Бодхисаттва Геннадий у стен Псково-Печерского монастыря» и «В краю непуганых псковитян». Они написаны в 2015 году, когда поэт на три дня приезжал в Псковскую область, и демонстрируют созданную им на основе бурятско-монгольской поэзии новаторскую систему стихосложения, в которой рифмуются начала строк.

Псковский поэт, музыкант, кандидат филологических наук Дмитрий Прокофьев выступил на презентации альманаха, анонсируя опубликованную там очередную главу из его книги «Неизвестная биография Игоря Северянина». Он сказал, что написание этой книги – нелегкий труд, поскольку до сих пор не существует выверенных автором текстов Игоря Северянина, а также предупредил псковских читателей, что в этом произведении нет никакого наукообразия. Книга, по его словам, максимально приближена к восприятию простого человека и будет понятна даже работнику бензоколонки.

Ещё одним автором пятого выпуска «Псковского литературно-художественного журнала», Анной Невар (литературный псевдоним), оказалась псковская кукольница Галина Лукьянова. Опубликованная ею в альманахе «Сказка Гретхен» - это несколько историй про мишек-балеринок, которые Галина сочинила, разговаривая со своими детьми, когда поняла, что может обсуждать с ними что-то важное, не отвлекаясь от работы.

Мемуары псковского рокера Алексея Деменёва «Рок-н-ролльный анабазис» в библиотеку пришли поддержать группа «КрейзиХауз». Алексей рассказал собравшимся, что взялся за перо, желая поспорить с пабликом «Рок-группы Псковской области» «ВКонтакте», где написано много неправды про псковский рок. Ещё один известный псковский рокер, Андрей Константинов, сопроводил повествование Алексея собственными ремарками. Теперь у псковских рокеров есть текст о том, как всё начиналось, который, кроме того, отвечает на вопрос, куда всё пропало.