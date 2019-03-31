Экипажи армейской авиации нанесли авиаудар по бронетехнике условного противника в Псковской области

16:39, 31 марта 2019, ПАИ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 соединения армейской авиации Западного военного округа, в ходе тактического учения уничтожили колонну бронетехники условного противника на полигоне в Псковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Боевые вертолеты нанесли авиационный удар с использованием неуправляемых ракет и пушечного вооружения по наземным целям, обозначающим танки, бронетранспортеры и автомобильную технику. В ходе выполнения учебно-боевой задачи летчики израсходовали более 100 боеприпасов различных типов, уничтожив более 30 различных целей.

Особенностью проведения летно-тактического учения стало то, что при выполнении задачи в паре, ведомый вертолет получал задачу на боевое применение от ведущего при помощи бортовых цифровых систем обмена данными.

Также участие в учениях армейской авиации приняли транспортно-боевые вертолеты. Экипажи Ми-26 и Ми-8МТВ5 отработали задачи по доставке личного состава и тяжелых грузов на внешней подвеске к месту проведения учения, посадку на неподготовленные площадки, а также поиск и эвакуацию пострадавших. Летный состав выполнил высадку десанта над полигоном и эвакуацию личного состава, с применением подвесного оборудования и зависая над точкой на высоте около 12 метров.

Всего в учениях было задействовано до 12 экипажей Ка-52, Ми-8МТВ5 и Ми-26 бригады армейской авиации. Летно-тактические учения носили плановый характер.