700 млн рублей выделит правительство на создание муниципальных библиотек

15:02, 31 марта 2019, ПАИ

Правительство России приняло проект распоряжения, согласно которому на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году выделят 700 миллионов рублей, сообщает «Парламентская газета».

Создание таких библиотек предусмотрено в рамках реализации нацпроекта «Культура».

28 марта вступило в силу постановление кабмина, согласно которому федеральную субсидию на сумму от 5 до 10 миллионов рублей смогут получить победители конкурса на создание модельных городских и муниципальных библиотек.

В постановлении утверждаются Правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на региональный уровень для создания модельных муниципальных библиотек. В частности, определены условия финансирования и порядок проведения конкурса среди регионов. Средства будут направлять по итогам конкурсного отбора, который будет ежегодно проводить Министерство культуры РФ. Победителям предоставляются межбюджетные трансферты. На создание обычных муниципальных библиотек направят по 5 млн рублей, а для библиотек, имеющих статус центральной районной или центральной городской, предусмотрены субсидии по 10 млн рублей.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» планируется создать 660 региональных модельных библиотек. При этом ежегодно должны организовываться 110 модельных библиотек, из них 30 библиотек, имеющих статус центральной районной или городской, и 80 муниципальных библиотек.