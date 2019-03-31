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Общество

Учительница физкультуры из Великих Лук поучаствовала во флешмобе #учителятожелюди, но затем удалила пост

Учительница физкультуры из Великих Лук Дарья Лукашенская приняла участие во флешмобе #учителятожелюди, опубликовав свою фотографию в нижнем белье. Однако затем девушка, судя по всему, удалила свой пост в «Инстаграме» в поддержку педагога Татьяны Кувшинниковой, которая потеряла работу в Барнауле из-за фотографии в купальнике у проруби.

«Если учителю нельзя откровенно фотографироваться вне школы, то родителей нужно лишать родительских прав за то, что ребёнок увидел их в купальнике, нижнем белье или – внимание! - в бане!» - написала жительница Великих Лук.

Добавим, что и без участия во флешмобе учитель из Великих Лук не стесняется выкладывать в своем аккаунте фотографии в купальнике и нижнем белье.

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