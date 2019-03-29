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Великолучанину, спустившему собаку на людей, грозит до пяти лет тюрьмы

Великолучанину, спустившему собаку на людей, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное дело по обвинению 33-летнего горожанина. При расследовании уголовного дела было установлено, что днем 19 августа 2018 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без намордника выгуливал сою немецкую овчарку.

Разозлившись на замечания, сделанные ему возмущенными гражданами, мужчина спустил собаку с поводка и натравил ее на стоявших на автобусной остановке людей, ожидавших общественный транспорт, озвучив ей команду: «Фас, взять». Исполняя команду хозяина, обученная собака бросилась в сторону граждан и укусила семилетнюю девочку, а также ее 21-летнюю сестру

Люди, испугавшись за свою жизнь и здоровье, отмахивались от собаки различными предметами, затем, бросив личные вещи на остановке, спасаясь от нападавшей собаки, спрятались в автомобилях и близлежащих зданиях. Однако пьяный владелец собаки не прекратил после этого свои хулиганские действия, а подошел к входной двери магазина и продолжил натравливать собаку на находящихся в магазине людей.

Противоправные действия пьяного гражданина пресек наряд полиции и кинолог, применившим в отношении собаки специальные средства для усмирения. Пострадавшим от укусов собаки сестрам была оказана медицинская помощь. Произошедшее получило широкий общественный резонанс в средствах массовой информации.

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