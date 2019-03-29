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За изнасилование великолучанки гражданин одной из бывших республик СССР может сесть на шесть лет

Прокуратура Великих Лук направила в суд уголовное дело в отношении гражданина одной из бывших республик СССР, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, ночью 20 октября 2018 года около дома № 15 по улице Зверева в Великих Луках 20-летний мужчина с угрозами и насилиями «совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера».

На протяжении предварительного следствия преступник отрицал свою причастность к совершению преступления, однако проведенная по
уголовному делу биологическая экспертиза установила обратное.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 132 УК РФ предусматривает единственный вид
наказания в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.
 

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