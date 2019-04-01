Нарушения при организации питания выявила прокуратура в гдовских школах

08:56, 01 апреля 2019, ПАИ

Прокуратура выявила в школах Гдовского района нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в МБОУ «Гдовская СОШ», МБОУ «Подборовская СОШ», МБОУ «Добручинская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Черневская СОШ» не организовано двухразовое горячее питание, а в МБОУ «Подбровская СОШ» оно отсутствует. Кроме того, в образовательных учреждениях района были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В этой связи прокурор района внес в адрес директоров школ и Управления образования администрации района представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Материалы проверки направлены в контролирующий орган.