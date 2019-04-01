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Общество

Нарушения при организации питания выявила прокуратура в гдовских школах

Прокуратура выявила в школах Гдовского района нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото Андрея Степанова

В ходе проверки установлено, что в МБОУ «Гдовская СОШ»,  МБОУ «Подборовская СОШ», МБОУ «Добручинская основная общеобразовательная школа»,  МБОУ «Черневская СОШ» не организовано двухразовое горячее питание, а в МБОУ «Подбровская СОШ» оно отсутствует. Кроме того, в образовательных учреждениях района были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В этой связи прокурор района внес в адрес директоров школ и Управления образования администрации района представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Материалы проверки направлены в контролирующий орган.

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