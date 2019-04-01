0
12:18
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
11:29
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
10:59
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
10:43
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
09:26
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
17:01
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
13:47
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
Еще новости
Общество

Международный день птиц празднуют в мире 1 апреля

Ежегодно 1 апреля на Земле отмечается Международный день птиц - интернациональный экологический праздник, который возник в США в 1894 году.

Как сообщает calend.ru, в России эту дату начали праздновать в XIX веке, уже в то время в стране была организована охрана птиц, а к началу XX века этим делом занимались уже несколько десятков организаций. В их числе — орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации — так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья.

После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник.

Напомним, что во вторые выходные мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
01 апреля 2019
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
01 апреля 2019
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
01 апреля 2019
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
01 апреля 2019
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
31 марта 2019
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
31 марта 2019
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
31 марта 2019
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»

Идет загрузка...